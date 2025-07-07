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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة أسوان تعلن أسماء المتقدمين لشغل منصب عميد العلوم والطب البيطري

جامعة أسوان
جامعة أسوان
محمد عبد الفتاح

أعلن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أنه في إطار تطبيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، نعلن اليوم عن القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب عميد كليتي العلوم والطب البيطري، وذلك بعد انتهاء فترة التقديم التي بدأت يوم الأحد الماضي، واستمرت حتى اليوم الأحد 6 يوليو 2025. 

وأكد الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، أن جميع المتقدمين المدرجين بالقائمة المبدئية  استوفوا كافة المستندات المطلوبة، وتم تسليمها إلى مكتب رئيس الجامعة بمقره في صحاري، مضيفًا أن الجامعة تفتح باب الطعون خلال يومي 7 و8 يوليو الجارى، على أن يتم فحصها والبت فيها تمهيدًا لإعلان القائمة النهائية يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025. 

وضمت القائمة المبدئية لكلية العلوم عدد ثمانية أساتذة، وهم: الدكتور ماهر إبراهيم عبدالرحيم الصغير، أستاذ بقسم الجيولوجيا، والدكتور علاء الدين صلاح الدين عبدالوهاب، رئيس قسم علم الحيوان، والدكتور علاء حسن نور الدين محمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

عمداء الكليات

وأيضاً الدكتور عصام عبدالسلام عبدالحليم شعلان، أستاذ بقسم علم الحيوان الدكتور أسامة أحمد مهلل حسانين، أستاذ بقسم النبات، والدكتور معتمد رفعت حسن محمد، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم بيومي عبدالفريض على رئيس قسم النبات، والدكتور أحمد عبدالصادق محمد خليل، أستاذ بقسم علم الحيوان. 

كما شملت القائمة المبدئية للمتقدمين لعمادة لكلية الطب البيطري أربعة أساتذة، وهم: الدكتور محمد كرمي حسين محمود، أستاذ بقسم الرقابة الصحية على الأغذية الدكتور رجب حسن محمد حسن، أستاذ بقسم الولادة الدكتورة مروة إبراهيم إسماعيل خليل، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور أحمد سعيد حافظ سعيد، أستاذ بقسم الأدوية. 

واختتم رئيس الجامعة تصريحه بالتأكيد على حرص الجامعة على تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في كل ما يتعلق بإجراءات الترشح والاختيار للمناصب القيادية، بما يخدم العملية التعليمية والبحثية.

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