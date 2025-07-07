محافظة القاهرة: إصابات حريق سنترال رمسيس عبارة عن حالات اختناق خفيفة

أكدت محافظة القاهرة ، أن جميع الاصابات الناتجة عن حريق سنترال رمسيس عبارة عن حالات اختناق خفيفة وتم اسعافها .

حريق سنترال رمسيس

على الجانب الأخر ، قرر إبراهيم صابر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر مبنى سنترال رمسيس من الحريق الذى نشب به، كما وجه بسرعة إزالة الأثار التى نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

تواصل قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية جهودها للسيطرة على الحريق الذى نشب بسنترال رمسيس دون اصابات أو وفيات ، ويتواجد بموقع الحادث د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام وكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية.