ربنا كبير.. ياسين السقا يتجاهل أزمة والدته ويحتفل بنجاح فيلم أحمد وأحمد

في ظل الهجوم الذي تعرضت له والدته الإعلامية مها الصغير، في الساعات الماضية بسبب استيلائها على لوح فنية لفنانين أجانب، تجاهل ياسين السقا أزمة والدته واختار مساندة أبيه والاحتفال بنجاح فيلمه “أحمد وأحمد”.

ونشر ياسين صورة له مع والده الفنان أحمد السقا عبر حسابه الخاص بموقع إنستجرام وعلق عليها: “في وقت كان كل شيء ضدك، تمكنت من كسر كل الحواجز، سبحان الله، ربنا كبير، مبروك لسندي وضهري في الدنيا دي”.

فيلم أحمد وأحمد

شارك الفنان أحمد السقا الجمهور بصور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من عرض خاص فيلم أحمد وأحمد.

وكتب أحمد السقا "من افتتاح فيلم أحمد وأحمد بالرياض مساء الاثنين ٧ يوليو ٢٠٢٥ ".

ويشارك في بطولة فيلم "أحمد وأحمد" عدد كبير من الفنانين، من بينهم: محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم غادة عبد الرازق وآخرون.

الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

ويشارك في بطولة فيلم "أحمد وأحمد" عدد كبير من الفنانين، من بينهم: محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم غادة عبد الرازق وآخرون. الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.

وتواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والمطربة الشعبية بوسي، تصدُّر تريند "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب إطلاق الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"، والتي تجمعهما كثنائي ديو وُصف بأنه الأكثر انسجامًا وتكاملًا لصيف 2025.

أغنية فيلم "أحمد وأحمد" من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومن إنتاج حمدي بدر (كرافت ميديا).