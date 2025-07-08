السقا يتجاهل أزمة مها الصغير ويشارك متابعيه صورا من عرض فيلمه بالسعودية

في ظل الهجوم الذي تعرضت له طليقته الإعلامية مها الصغير، في الساعات الماضية بسبب استيلائها على لوح فنية لفنانين أجانب، تجاهل أحمد السقا ذلك الأمر وقام بنشر فيديو بصور مجمعة له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام من عرض فيلمه “أحمد وأحمد” في السعودية.

اعتذار مها الصغير

والجدير بالذكر أن الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاك نيلسون صاحبة لوحة فنية اتهمت الإعلامية مها الصغير بسرقتها، وكشفت تفاصيل رسالة اعتذار جاءتها من مها بعد الواقعة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية فى برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة mbc مصر، إن مها اعتذرت عن الواقعة وطلبت التواصل معها بشكل شخصي، موضحة أنها تقبلت الاعتذار.

وأضافت أن الصغير تعلمت الدرس ولن تكرر الواقعة مرة أخرى، مشددة على ضرورة تحلي الفنان بالأخلاقيات، موضحة أن أحدًا لم يرسل إليها صور اللوحات نكاية في مها الصغير.

وأكدت أن الواقعة لا تنتشر في الدنمارك على مستوى الرأي العام كما هو الحال في مصر بالوقت الحالي، مشيرة إلى أن قصتها تحظى باهتمام كبير من المصريين.

ونوهت بأن الشخص الذي أرسل إليها الصور لا يعرف شيئًا عن مها، موضحة أن الواقعة أثارت ذهولًا بين المحيطين بها نظرًا لما بدر من مها من تصرف غريب.