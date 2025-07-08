طلقني.. كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني معا من جديد

بدأ الفنانان كريم محمود عبد العزيز، ودينا الشربيني، تصوير فيلمهما الجديد "طلقني" أمس، في ثاني تعاون لهما معا بعد نجاح فيلم "الهنا اللي أنا فيه".

"طلقني" من إخراج خالد مرعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو التعاون الأول لدينا الشربيني مع كريم محمود عبد العزيز بعد شائعات ارتباطهما، التي لم تتأكد بعد، خاصة بعد نفى الفنان للأمر، ونشره صورا مع زوجته وأولاده عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لنفي الشائعة.



لكن كثيرين لاحظوا أن زوجة كريم محمود عبد العزيز لم تحضر العرض الخاص لمسلسل "مملكة الحرير" ما فسره كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بغضبها أو على الأقل وجود مشكلة ما منعت حضورها.



من المعروف أن دينا الشربيني كانت مرتبطة بعمرو دياب، دون أن يعلنا خبر زواجهما أبدا، وإن أكد مقربون منهما أنهما كانا متزوجين.

وكانت دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز قد قدمًا فيلم" الهنا اللي أنا فيه" ، وشارك في بطولة الفيلم كل من كريم محمود عبد العزيز، ودينا الشربيني، وياسمين رئيس، وحاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.