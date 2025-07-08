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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المخرج سامح عبد العزيز يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفى

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز
أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة عفاف مصطفى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلن فيه عن تعرض المخرج سامح عبد العزيز لوعكة صحية شديدة أسفرت عن دخوله المستشفي. 

وقالت عفاف مصطفى : سلامتك يا حبيبي وأستاذي الإبن المخرج أطيب القلوب سامح عبدالعزيز.. زعلانة وقلبي وجعني والله لما صحيت دلوقتي على خبر تعبك. بعتبرك الإبن بمعنى الكلمة قبل المخرج».

وأضافت عفاف مصطفى: ربنا يخليلك والدتك وحسها في الدنيا وحسك، وهاتقوم بالسلامة إن شاء الله. وحشتني المناقرة معاك والضحك والزعل والدموع، لما كنت بتوجهلي ملحوظة في الشغل، ولما اتعودت على طبعك بقيت أعرف أناكشك وأفرح لما أضحكك وسط تعب اليوم».

واختتمت عفاف حديثها قائلة :«أدعو الله العظيم يتمم شفاك ويخليك لأسرتك وأبنائك.. ربنا يقومك بالسلامة يا أعز الناس وأطيب الناس وأنقى القلوب».

وكان آخر أعمال سامح عبد العزيز مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك. 

عفاف مصطفى تتصدر التريند بسبب اصابتها 

من ناحية أخرى تصدر اسم الفنانة عفاف مصطفي مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية بسبب تعرضها لإصابة فى اصبع يدها اليسري خلال تصوير كواليس مسلسل ٨٠ باكو المقرر عرضه فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥.

وفى هذا السياق ، كشفت الفنانة عفاف مصطفى في تصريح خاصة لـموقع “صدى البلد”عن حقيقة اصابتها خلال كواليس مسلسل ٨٠ باكو ، قائلة: "انها بالفعل تعرضت لإصابة تسببت في حدوث شرخ في الإصبع، وذلك خلال تصوير مشهد 'خناقة' ضمن أحداث المسلسل، عندما كانت تصور احدي مشهد مشاجرة بينها وبين الفنانة دنيا سامي.

وأضافت عفاف مصطفي، معلقة: “كنت أرتدي خاتمًا ثقيلًا وأثناء المشهد اصطدمت بشيء صلب، وفجأة شعرت بعدم القدرة على تحريك يدي ثم توجهت إلى المستشفى، وأجريت أشعة أكدت وجود شرخ في الإصبع”.

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