محمد ثروت يشيد بجهود الدفاع المدني في حريق سنترال رمسيس

شارك الفنان محمد ثروت، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» صورًا لعناصر الدفاع المدني أثناء محاولاتهم السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع في مبنى سنترال رمسيس، مساء الإثنين 7 يوليو.

وكتب ثروت : "تحية كبيرة لأبطال مصر من رجالة المطافئ والدفاع المدني".

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزيرة التنمية المحلية تفقدت موقع حريق سنترال رمسيس، مؤكدًا وجود متابعة ميدانية لحظية من قبل الجهات المعنية لتطورات الوضع.



وأوضح قاسم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري" على قناة "MBC مصر 2"، أن الحريق أسفر عن وفاة أربعة من العاملين داخل السنترال، بينهم موظف في قطاع الموارد البشرية، وثلاثة من الفنيين، إضافة إلى عدد من الإصابات بحالات اختناق، شملت بعض العاملين ورجال الحماية المدنية المشاركين في أعمال الإطفاء.

وأضاف أن الجهات المختصة ستباشر أعمال إزالة آثار الحريق بعد الانتهاء من المعاينة الفنية لموقع الحادث لتحديد أسبابه، مشددًا على أن المباني ذات الطابع التراثي يتم التعامل معها بأسلوب خاص عند ترميمها أو تطويرها، بما يضمن الحفاظ على قيمتها المعمارية والتاريخية.

وأكد أن الوزارة تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لمعالجة تداعيات الحادث وضمان سلامة المواطنين والمنطقة المحيطة.