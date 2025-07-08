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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سبب حريق سنترال رمسيس.. هل يعود النت والإتصالات بعد 24 ساعة؟

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
رشا عوني

مازال رجال الحماية المدنية يحاولون السيطرة على حريق سنترال رمسيس الذي نشب أمس الأثنين وتسبب في انقطاع الأنترنت وعطل بشبكات المحمول والاتصالات، وحتى صباح اليوم الثلاثاء مازالت أزمة الحريق مستمرة ومحاولات للسيطرة على الحريق ومنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى ، في ظل قلق المواطنين إثر عطل الانترنت والاتصالات وتأثيرها على حياتنا اليومية . 

وفاة 4 موظفين في حريق سنترال رمسيس 

وتباشر النيابة العامة التحقيق، في واقعة حريق سنترال رمسيس، ومصرع 4 من موظفي الشركة المصرية للاتصالات، خلال تواجدهم في موقع العمل لحظة وقوع الحادث، للوقوف على أسباب الحريق.

وأمرت النيابة العامة، بـ التصريح بدفن 4 من موظفي الشركة المصرية للاتصالات، لقوا مصرعهم فى حريق سنترال رمسيس، خلال تواجدهم في موقع العمل لحظة وقوع الحادث.

تفاصيل حريق سنترال رمسيس.. سقوط قتلى والتبريد
حريق سنترال رمسيس

سبب حريق سنترال رمسيس

وتصدر سبب حريق سنترال رمسيس مؤشرات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي منذ مساء أمس الأثنين، حيث تبين من الفحص المبدئي أن حريق سنترال رمسيس سببه ماس كهربائي، و يقوم خبراء المعمل الجنائي برفع آثار الحريق للوقوف على أسبابه . 

تفاصيل حريق سنترال رمسيس

كما كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن الحريق، الذي اندلع في سنترال رمسيس بوسط العاصمة القاهرة، نشب في غرفة أجهزة بالطابق السابع من المبنى، مما أدى إلى تلف بعض الكابلات الرئيسية والسيرفرات الحيوية.

وأوضح البيان أن فرق الحماية المدنية تحركت على الفور للسيطرة على النيران، مع اتخاذ إجراءات عاجلة شملت فصل التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل لضمان سلامة العاملين ومنع تفاقم الأضرار.

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سبب حريق سنترال رمسيس

عودة الانترنت والاتصالات خلال 24 ساعة

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات:" إنه خلال 24 ساعة ستكون عادت كافة خدمات الاتصالات بشكل تدريجى"، موضحا أنه تم نقل كافة الخدمات إلى أكثر من سنترال ليعملوا كشبكة بديلة، ونفى أن تكون مصر معتمدة على سنترال رمسيس فقط كمركز رئيسى لخدمات الاتصالات.

سنترال رمسيس خارج الخدمة الفترة المقبلة

وقال وزير الاتصالات :" لا يوجد سنترال واحد فقط تعتمد عليه مصر وسنترال رمسيس سيظل خارج الخدمة لأيام ومع ذلك ستعود الخدمات بشكل تدريجى بعد ما تم نقل كافة الخدمات التى توجد فى سنترال رمسيس إلى أكثر من سنترال".


وأضاف أن معظم الخدمات الحيوية تعمل بشكل طبيعى فى أغلب المحافظات مثل النجدة والمطافى والاسعاف ومنظومة تقديم الخبز والمطارات والموانئ والمرافق الحيوية، وبعض الخدمات فى عدد من المحافظات المحدودة ظهرت بها أعطال يتم التعامل معها لاستعادتها خلال أيام.

عطل يضرب شركات المحمول بعد حريق سنترال رمسيس - تليجراف مصر
حريق سنترال رمسيس

إصابة 39 شخص في حريق سنترال رمسيس

كما كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن وفيات ومصابي سنترال رمسيس، حيث أعلن أن الحريق أسفر عن إصابة 39 شخصًا، تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن هناك حالات إصابة خفيفة تم علاجها ميدانيًا في موقع الحادث دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفيات.

ارتفع اعداد ضحايا حريق سنترال رمسيس ليصبح ٤ شهداء و٣٩ مصابا، وبين المصابين ٧ شرطيين أثناء أداء عملهم في عمليات الإطفاء

وجاءت أغلب حالات الإصابات من حريق سنترال رمسيس باختناق بسبب الأدخنة المتصاعدة من الحريق، وتم نقل أغلب الحالات إلى مستشفى الدمرداش وأيضا مستشفى صيدناوي وكذا المستشفى القبطي في رمسيس وإسعاف الباقي في سيارات الإسعاف.

حريق سنترال رمسيس.. هل أثر الحادث على خطوط الطوارئ المهمة؟ «الشروق» تخوض التجربة - بوابة الشروق - نسخة الموبايل
حريق سنترال رمسيس

استخراج 4 جثامين من حريق رمسيس

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أنه تم استخراج أربع جثامين من موقع الحريق، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم.

وأكد أن معظم الحالات المصابة مستقرة وتخضع للملاحظة الطبية، لافتًا إلى أن متوسط حجم الاتصال بخدمات الإسعاف والرعاية العاجلة لم يشهد أي تغير ملحوظ مقارنة بالمعدلات المعتادة.

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