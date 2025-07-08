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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تجدد النيران في بعض غرف سنترال رمسيس والحماية المدنية تحاول السيطرة.. صور

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
أحمد مهدي

ظهرت من جديد بعض ألسنة اللهب داخل غرف سنترال رمسيس وتحاول فرق الحماية المدنية في القاهرة السيطرة على النيران وإخمادها وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.

فيما ارتفعت أعداد المصابين في حريق سنترال رمسيس حتى الآن إلى 32 شخصا، بينهم 7 رجال شرطة، حيث أصيبوا بإصابات مختلفة بين حروق في اليد والوجه، وبين الاختناقات.

وجاءت أغلب حالات الإصابات من حريق سنترال رمسيس باختناق بسبب الأدخنة المتصاعدة من الحريق، وتم نقل أغلب الحالات إلى مستشفى الدمرداش وأيضا مستشفى صيدناوي وكذا المستشفى القبطي في رمسيس وإسعاف الباقي في سيارات الإسعاف.

وأغلقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمرور القاهرة، الاتجاه القادم من الزمالك إلى مدينة نصر من أعلى التحرير لتواجد سيارات الإطفاء أعلى كوبري أكتوبر في حريق سنترال رمسيس.

ثم تم فتح كوبري أكتوبر بعد ساعة من غلقه وما زالت أجهزة المرور تغلق شارع رمسيس أمام حركة المركبات حتى اتمام إخماد الحريق.

وقدمت سيارات الإسعاف المتواجدة بمحيط حريق سنترال رمسيس خدمات الإسعاف الأولية لـ 5 مصابين و2 من رجال الشرطة بعد اختناقهم بسبب الأدخنة المتصاعدة.

وأكدت مصادر أمنية، أن الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق سنترال رمسيس ومنع امتداده لباقي طوابق المبنى التاريخي.

وتابعت المصادر في تصريحات لـ صدى البلد، أن الحريق اندلع في مكاتب إدارية بالطابق السابع ثم امتدت النيران إلى مكاتب أخرى ونتيجة للمكاتب والأخشاب والأوراق المتواجدة تصاعدت النيران سريعا من النوافذ وأعلى سطح سنترال رمسيس.

فيما أكد مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن حريق سنترال رمسيس لم ينتج عنه وفيات حتى الآن.

وأشار المصدر إلى إصابة 5 أشخاص باختناق وعلاجهم بسيارات الإسعاف في حينها جراء الأدخنة المتصاعدة من المبنى.

ووصل اللواء طارق راشد مدير أمن القاهرة إلى موقع حريق سنترال رمسيس لمتابعة عمليات إخماد الحريق.

وعززت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة من تواجدها للسيطرة على الحريق حيث جرى الدفع بـ 12 سيارة إطفاء و 3 خزانات مياه استراتيجية بالإضافة لسيارات السلالم الهيدروليكية.

وأنقذت فرق الحماية المدنية في القاهرة موظفين كانوا متواجدين داخل مكاتبهم في حريق سنترال رمسيس.

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