بعد حريق سنترال رمسيس.. الإسعاف تلجأ لخطوط فودافون لضمان استمرار خدماتها

تسبب حريق سنترال رمسيس الذي وقع خلال الساعات الماضية في تعطل بعض خدمات الطوارئ على الخطوط الساخنة في القاهرة والمحافظات، ومنها مرفق الإسعاف.

ولجأت عدد من المحافظات لتخصيص خطوط فودافون لطلب الدعم الإسعافي، وضمان استمرار عمل المرفق في حالات الطوارئ.

وأكدت محافظة الحيزة، خلال بيان هام لها أنه نظرا لوجود عطل تقني بالخط الساخن بمرفق الإسعاف بالجيزة، يرجى التواصل على الأرقام التالية في حالة طلب أي دعم إسعافي: طوارئ مرفق الإسعاف: ٠١٠٠٥٠٨٦٨٢٠ - ٠١٠٠٦٧١١٨٦٦

وجاء تخصيص الأرقام العاجلة لمراقبة الإسعاف بعد حريق سنترال رمسيس، ويجرى حاليا السيطرة على الحريق.