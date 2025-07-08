4 وفيات و27 مصابًا.. الصحة تعلن حصيلة ضحايا حريق سنترال رمسيس

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن آخر تطورات حادث الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس، مؤكدًا أن الوزير يتابع الموقف ميدانيًا وعلى مدار الساعة.

وأوضح حسام عبدالغفار، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباحك مصري" على قناة "MBC مصر"، أن الحريق أسفر عن إصابة 27 شخصًا، تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن هناك حالات إصابة خفيفة تم علاجها ميدانيًا في موقع الحادث دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفيات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أنه تم استخراج أربع جثامين من موقع الحريق، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم.

وأكد أن معظم الحالات المصابة مستقرة وتخضع للملاحظة الطبية، لافتًا إلى أن متوسط حجم الاتصال بخدمات الإسعاف والرعاية العاجلة لم يشهد أي تغير ملحوظ مقارنة بالمعدلات المعتادة.

كما شدّد على أن خدمات الاتصالات لم تتأثر بالحريق، موضحًا وجود تنسيق كامل مع وزارة الاتصالات لضمان عودة الخطوط الرئيسية للعمل في أسرع وقت ممكن.