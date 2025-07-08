وزارة الصحة: استخراج 4 جثامين من موقع حريق سنترال رمسيس

كشف حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة آخر تطورات الأوضاع في موقع حريق سنترال رمسيس الذي نشب بالأمس.

وقال حسام عبدالغفار، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباحك مصري، المذاع على قناة أم بي سي مصر، إن وزير الصحة يتابع بشكل لحظي تداعيات حريق سنترال رمسيس، متابعا: تم نقل 27 مصابا إلى المستشفيات الواقعة بجوار سنترال رمسيس.

ولفت إلى أن هناك إصابات خفيفة تم التعامل معهم في موقع الحادث، منوها بأنه تم استخراج 4 جثامين من موقع حريق سنترال رمسيس وتم نقلهم إلى مشرحة زينهم.

وأوضح أن حصيلة الحريق حتى الآن وصلت إلى 4 حالات وفاة و27 مصابا، وأغلب الحالات مستقرة ولكنهم مازالوا تحت الملاحظة الطبية.

وأكد أن متوسط حالات الاتصال بالإسعاف والرعاية العاجلة لم تتأثر عن المعدلات المعتادة، ولم يكن هناك تأثر في حالات الاتصالات، وهناك تنسيق كامل مع وزارة الاتصالات لعودة الخطوط الرئيسية إلى العمل.