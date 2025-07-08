النواب يستدعي وزير الاتصالات في اجتماع عاجل لعرض ملابسات حريق سنترال رمسيس

قرر مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم استدعاء وزير الاتصالات لاستيضاح ما حدث في سنترال رمسيس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٨ يوليو وبعد رد وزير الشئون النيابية والقانونية على البيانات العاجلة المقدمة بشأن حادث سنترال رمسيس.

و عقَّب رئيس المجلس، متوجها بخالص التعازى والمواساة لعائلات الشهداء الأربعة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، مشيراً أن ما أوضحه وزير الشئون النيابية ينم عن ضرر جسيم يقع خلفه مباشرة خطأ جسيم.

وقال: (يعني هناك أخطاء جسيمة يا سيادة الوزير وحضرتك اعترفت بهذا، أى خطأ جسيم نتج عنه وفيات ينم عن أخطاء جسيمة للوزارة، هذا خطأ جسيم لا يمر مرور الكرام)

، مشيراً انه بعد ان أوضح وزير الشئون النيابية، عن وجود وزير الاتصالات بالبلاد، يقرر المجلس إحالة جميع هذه البيانات العاجلة إلى لجنة الاتصالات، وعلى اللجنة عقد اجتماع عاجل اليوم، بحضور وزير الاتصالات.

وتابع رئيس مجلس النواب: سأقوم بنفسى بمتابعة مناقشات اللجنة فى هذا الشأن، ونقل الحقائق كاملة للرأى العام دون زيادة أو نقصان، وما يترتب على ذلك من آثار.