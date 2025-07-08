مطالب بلجنة تقصي حقائق.. بيانات عاجلة أمام البرلمان بعد حريق سنترال رمسيس

طالب عدد من النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق للكشف عن حقيقة ما تم في سنترال رمسيس جاء ذلك من خلال بياناتهم العاجلة التي تم القاؤها خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

فمن جانبه قال النائب عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية إنه يطالب بالكشف عن كافة الملابسات وما حدث في حريق سنترال رمسيس ولماذا حدث هذا وما هي الإجراءات التي تمت لتلاشي تلك الكوارث.

أما النائب عمرو درويش فقد طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق وقال مصر كلها اتعطلت بسبب حريق سنترال رمسيس وطالب باستدعاء وزير الاتصالات علي عجل لشرح تفاصيل ما حدث ومعاقبة المخطئ والمتسبب والمسؤول السياسي.

وأكد النائب أحمد فرغلي أن ما حدث من مخالفات في حريق سنترال رمسيس هو استجواب كامل الأركان وقال رفضت منح الثقة للحكومة، والآن أطالب بسحب الثقة من الحكومة ورحليها.

وطالب النائب ضياء الدين داود مجلس النواب باستمرار انعقاده حتى يتم محاسبة المسؤلين عن تلك الكارثة كيف لحريق سنترال ان يشل مصر الموضوع مسألة أمن قومي للبلد، وعلى الجميع الوقوف أمام مسؤلياته، ولابد من المحاسبة، وأطالب المجلس باستمرار أعماله لحين محاسبة المسؤول.

طالب النائب أحمد خليل بمحاسبة الحكومة لأن مصر توقفت عن الحياة في لحظة فين الحوكمة وفين خطة مصر 2030 الحكومة بتنكشف مرة وراء مرة، وأكبر دليل هو ما حدث أمس بلد تقول يا استثمار، وتدار من خلال سنترال كل حاجة وقفة في مصر هل الحكومة ليس لديها خطة بديلة وسنترال بديل، وطالب باستدعاء وزير الاتصالات.