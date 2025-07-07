توقف الإنترنت والإسعاف وإنستاباي لبعض الوقت.. كيف شلّ حريق رمسيس الحركة والخدمات في القاهرة والمحافظات؟

تصاعدت ألسنة الدخان من أعلى مبنى سنترال رمسيس في وسط القاهرة وعلى الفور انتقلت أجهزة الحماية المدنية، حيث أدى الحريق إلى توفف العديد من الخدمات.

جدير بالذكر أن الحركة المرورية في شارع رمسيس قد توقفت بسبب اندلاع حريق سنترال رمسيس وجرى الدفع بالوحدات المرورية لتسيير الحركة المرورية.

حريق داخل سنترال رمسيس

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة علميات النجدة تضمن ورود بلاغا باندلاع حريق في مبنى سنترال رمسيس.

على الفور انتقلت 5 سيارات إطفاء من الحماية المدنية في القاهرة إلى موقع الحادث.

وأكدت محافظة القاهرة، على انه جارى السيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات حتى الآن، والحريق نشب فى عدد من المكاتب الإدارية بمبنى سنترال رمسيس.

سبب حريق سنترال رمسيس

أكد الإعلامي احمد موسى، أن المبنى الرئيسي لسنترال رمسيس بوسط القاهرة، تعرض لحريق كبير منذ حوالي ساعتين بسبب انفجار أجهزة التكييف.

وأوضح موسى، أنه على الفور تمكنت الأجهزة المعنية من السيطرة على الحريق، وقام محافظ القاهرة بتفقد مكان الحادث مما تسبب في تعطل جزء في خدمات الاتصالات.

واستعرض الإعلامي أحمد موسى لقطات حصرية من حريق سنترال رمسيس، موضحا أن المبنى من المباني الأثرية التي كانت تخدم الملايين من المصريين.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه على مسؤوليتى على فضائية صدى البلد، أن السيطره على الحريق زادت عن ساعتين متواصلتين مما تسبب في تأثير جزئي في الاتصالات والانترنت.

توفف خدمات الاتصالات والانترنت

أدى حريق سنترال رمسيس إلى توقف خدمات الإنترنت والإسعاف وخدمات البنوك وإنستاباي، حيث تسبب في حالة من الشلل داخل القاهرة والجيزة.

واجه مستخدمي تطبيق إنستاباي خلال الساعة الماضية، أزمة في تعطل خدمات تشغيل التطبيق نظرا لتاثر خدمة الانترنت جراء حريق نشب في بسنترال رمسيس.

واستاء العشرات من المستخدمين، جراء تلك التأثر في عمليات تشغيل التطبيق ومن ثم عدم القدرة علي القيام بأي معاملات مالية مجراة سواء سحب أو إيداع او استعلام عن أرصدة الحساب البنكي المربوط بتطبيق إنستاباي.

على صعيد أخر، تم قطع الكهرباء والغاز في المنطقة بالكامل للسيطرة على الحريق، وعدم امتداده لمبانٍ أخرى.

وتسبب الحريق في تعطل بعض دوائر الإنترنت والصوت، ما أدى إلى توقف جزئي في خدمات الإنترنت المنزلي، وخدمات الهاتف الأرضي، إلى جانب اضطراب في الاتصالات الصوتية في بعض المناطق المرتبطة بالسنترال.