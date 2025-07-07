سيطرنا وجارٍ استعادة الخدمات| تنظيم الاتصالات يزف بشرى بشأن حريق رمسيس

أعلن المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في سنترال رمسيس، مشيرًا إلى أن قوات الحماية المدنية نجحت في إخماد النيران وتواصل الآن عمليات التبريد.

السيطرة على حريق سنترال رمسيس

أوضح "المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الإثنين، أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل لحصر الخدمات التي تأثرت جراء الحريق، مؤكدًا أن بعض المناطق والمستخدمين تعرضوا لانقطاع مؤقت، إلا أن الخدمات بدأت تعود تدريجيًا من خلال نقل الأحمال إلى خطوط بديلة.

حريق رمسيس

جهودًا مكثفة لحصر الخدمات التي تأثرت بسبب الحريق

وأضاف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن : "من الطبيعي أن يحدث تحميل على خطوط بديلة في مثل هذه الحالات، ونعمل على إعادة كافة الخدمات إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.

حريق

إصدار تقارير رسمية بشأن أسباب الحريق

وأشار المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أنه سيتم لاحقًا إصدار تقارير رسمية بشأن أسباب الحريق بعد انتهاء عمليات الاستعادة الكاملة، مؤكدًا أن الأولوية حاليًا هي لضمان عودة الخدمات لجميع المستخدمين بأسرع ما يمكن.



