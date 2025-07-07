تجديد حبس سائق توكتوك لاعتدائه على صغيرة في أرض زراعية بالبحيرة

شهدت تحقيقات النيابة العامة، مع المتهم بالتعدى جنسيا على طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، والتى يجريها المستشار محمد صبحي مدير نيابة الدلنجات، بسكرتارية حسن ياسين عدة مفاجئات.

حيث قام المتهم باحضار الطفلة من مقر الدرس وقام بالمرور من أمام منزلها ، واصطحبها الى إحدى الأراضى وقام بالتعدى عليها.

كما قامت النيابة العامة بمواجهة المتهم باقول والدة المجنى عليها، وكذلك المقاطع التى قامت النيابة العامة بتفريغها من الطريق الذى قام المتهم بالمرور عليه وبصحبته الطفلة، واعترف المتهم أمام النيابة العامة .

تجديد حبسه المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات



من ناحية أخرى، قرر اليوم المستشار عمرو زايد رئيس محكمة الدلنجات الجزئية تجديد حبس المتهمة 15 يوم على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد له في المواعيد القانونية.

وقرر المستشار محمد صبحي مدير نيابة الدلنجات الجزئية بمحافظة البحيرة، بسكرتارية رامى نبوى ، فى وقت سابق حبس سائق "توكتوك" أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد له في المواعيد القانونية وذلك على خلفية قيامه بالتحرش بطفلة تبلغ ممن العمى 5 سنوات، أثناء قيامه بتوصيلها الى منزلها بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات.

وشهدت إحدى قرى مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة قد شهدت واقعة مؤسفة حيث قام سائق " توكتوك " بالتحرش والتعدي جنسيا على طفلة تبلغ من العمر خمسة سنوات، وذلك أثناء توصيلها الى إلى منزلها ، وتم تحرير المحضر اللازم .

أخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد بورود بلاغ من ربة منزل مقيمة بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، تفيد أنه أثناء قيام " م ج " سائق توكتوك 47 سنة بتوصيل نجلتها البالغة من العمر 5 سنوات ، من الدرس إلى منزلها، قام بالتحرش بها ، مشيرة الى نجلتها قامت بابلاغها بما حدث من السائق عقب عودتها.

ضبط المتهم وعرض على النيابة العامة بمركز الدلنجات



وعلى الفور قام ضباط وحده البحث الجنائي بمركز شرطة الدلنجات برئاسة المقدم على شاكر من ضبط المتهم ، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وأمام النيابة العامة اعترف المتهم بارتكاب الواقعة وعقب ذلك قررت النيابة العامة حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد له في المواعيد القانونية.