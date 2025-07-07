المؤبد لسائق توك توك استدرج صغيرة وتعدى عليها في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار سامح عبدالله رئيس المحكمة بمعاقبة، سائق " توكتوك " بالسجن المؤبد لقيامه باستدراج طفلة عمرها ست عشرة سنة إلى منزله بحجة رغبة شقيقته للتعرف عليها بعدما أوهمها برغبته في التقدم لخطبتها ثم فوجئت المجني عليها بأن الشقة خالية إلا من المتهم الذي قام بمواقعتها رغماً عنها إلا أنها لم تخبر والدتها في حينه خوفاً من تهديد المتهم وبعد ذلك بشهرين تكرر من المتهم ذلك بأن قام باستيقاف المجني عليها حال عودتها إلى منزلها مستقلة دراجة نارية "توكتوك" و قام بتهديدها بمطواة ثم اقتادها إلى إحدى العشش وقام بمواقعتها وعندذاك قامت بإخبار والدتها التي قامت بالإبلاغ.



واقعة مؤسفة شهدتها إحدى القرى بمركز شبراخيت



وكانت إحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة شبراخيت بمحافظة البحيرة قد شهدت واقعة مؤسفة حيث قام سائق " توكتوك " باستدراج فتاة تبلغ من العمر 16 عاما الى منزلة بحجة رغبة شقيقة التعرف عليها من أجل التقدم لختطبتها ، الا انها فوجئة أن المنزل لا يوجد به أحد وقام بمواقعتها رغماً عنها إلا أنها لم تخبر والدتها في حينه خوفاً من تهديد المتهم وبعد ذلك بشهرين تكرر من المتهم ذلك بأن قام باستيقاف المجني عليها حال عودتها إلى منزلها مستقلة دراجة نارية "توكتوك" و قام بتهديدها بمطواة ثم اقتادها إلى إحدى العشش وقام بمواقعتها وعندذاك قامت بإخبار والدتها التي قامت بالإبلاغ.

إحالة المجني عليهما إلى الطب الشرعى



وعقب تحقيقات النيابة العامه واحالة المجني عليه للطب الشرعى ثبت من تقرير الطب الشرعي تعرض المجني عليها لاعتداء حسبما شهدت بتحقيقات النيابة. لم يسأل المتهم بتحقيقات النيابة العامة لهروبه ثم

تغيب أيضاً عن جلسة المحاكمة فقضت المحكمة ضده بحكمها السابق غيابياً.