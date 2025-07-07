لتنمية المسطحات المائية بالإسماعيلية.. إنزال 50 ألف زريعة بلطي ببحيرة الصيادين

شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الإثنين، إنزال دفعة جديدة من زريعة أسماك البلطي بإلقاء عدد (٥٠ ألف) بمنطقة بحيرة الصيادين.

ويأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الثروة السمكية وتطوير المسطحات المائية.

ومن جانبه أشار المهندس أحمد النبوي مدير عام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالمحافظة أنه تنفيذًا لتكليفات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بتنمية الثروة السمكية بنطاق المحافظة وبالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تم إنزال (٥٠ ألف) من زريعة الأسماك البلطي في المسطحات المائية بمدينة الإسماعيلية.

وخلال الأسابيع القادمة سيتم إلقاء كميات أخرى من الزريعة بعدد من مراكز المحافظة؛ لزيادة المخزونات السمكية، وتنفيذًا لخطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع مصايد الأسماك، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويضمن تلبية احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة من الأسماك، باعتبارها أحد أهم مصادر البروتين، مشيرًا أن الزريعة السمكية تخضع إلى الفحص البيطري قبل إنزالها بالمسطح المائي، للتأكد من مدى جودتها وجاهزيتها للإلقاء، لافتًا إلى أن عمليات الإنزال للزريعة تجري وفقًا للمعايير العلمية الحديثة المتبعة في هذا الشأن.