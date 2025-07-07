أوناجم: العودة إلى الدوري المصري بداية جديدة وفرصة لاستعادة التألق

أعرب الجناح المغربي محمد أوناجم عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى الدوري المصري الممتاز، بعد انضمامه رسميًا إلى صفوف نادي كهرباء الإسماعيلية، الصاعد حديثًا إلى دوري الأضواء، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة في مسيرته الكروية.

وقال أوناجم، في تصريحات لموقع "هسبورت" المغربي، إنه يحتفظ بذكريات جميلة من فترة تواجده السابقة في مصر، خاصة مع نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه قضى وقتًا رائعًا ويتطلع إلى استعادة تلك الأجواء مجددًا.

وأكد اللاعب أن انتقاله إلى كهرباء الإسماعيلية جاء نتيجة ثقة متبادلة بينه وبين إدارة النادي، مضيفًا: "أشكر إدارة النادي على هذه الفرصة، وأنا مستعد لتقديم أقصى ما لدي من أجل تحقيق أهداف الفريق في أول مواسمه بين الكبار".

وتحدث أوناجم عن تجربته الأخيرة في الدوري الليبي مع فريق الصقور، واصفًا إياها بأنها لم تكن على قدر توقعاته، لكنه شدد على أن تلك الصفحة قد طُويت، وأن تركيزه الآن منصب على تقديم موسم مختلف تمامًا في الدوري المصري.

ويعوّل نادي كهرباء الإسماعيلية على خبرة أوناجم الطويلة، سواء من خلال مشاركاته السابقة في الدوري المصري، أو تجاربه الواسعة عربيًا وإفريقيًا.

وكان اللاعب قد توج بعدة بطولات مع الزمالك، أبرزها الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلي والإفريقي، بالإضافة إلى ألقاب دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي مع الوداد، ما يجعله صفقة بارزة في مشوار الفريق بالدوري الممتاز.