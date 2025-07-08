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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خلال ساعة من إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني .. نفاد تذاكر أول أسبوع عرض من “الملك لير”

النجم يحيي الفخراني
النجم يحيي الفخراني
أحمد البهى

أعلنت فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان أيمن الشيوي تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، و ضمن أنشطة قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال،  وفي إطار خطة التطوير والتحول الرقمي التي ينفذها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، عن نفاد تذاكر أول ست ليالي عرض لمسرحية “الملك لير” من بطولة النجم يحيي الفخراني  بالكامل خلال ساعة واحدة فقط من تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني التي أطلقها البيت الفني للمسرح تجريبيًا، حيث يُفتتح العرض مساء غد الثلاثاء في تمام التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة.

وتُعد خدمة الحجز الإلكتروني خطوة أولى في إطار تطوير آليات التواصل مع الجمهور، وتسهيل حصوله على التذاكر، بما يعزز من جودة تجربة المسرح ويواكب التطورات التكنولوجية في إدارة العروض الثقافية، حيث بدأت تجريبيا لفرقة المسرح القومي، لتُعمم على باقي فرق البيت الفني للمسرح تدريجيا خلال شهر.

"الملك لير"، هي رائعة الكاتب المسرحي الإنجليزي وليم شكسبير،  من بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، و عدد كبير من النجوم منهم طارق دسوقي، حسن يوسف ، أحمد عثمان، تامر الكاشف ،أمل عبدالله ،إيمان رجائى، ريم عبدالحليم، طارق شرف ، محمد العزايزي ،عادل خلف، محمد حسن، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، تأليف موسيقى أحمد الناصر، تصميم إضاءة محمود الحسينى ( كاجو )، تصميم ملابس علا علي، تصميم ديكور حمدى عطية، ترجمة فاطمه موسى، إخراج شادى سرور، ويُعرض أيام الخميس، الجمعة، السبت، والأحد من كل أسبوع.

الملك لير المسرح القومي يحيي الفخراني

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