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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمين رئيس تعلن انتهاء تصوير فيلم ماما وبابا

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن انتهاء تصوير فيلم ماما وبابا الذى تقوم ببطولته مع الفنان محمد عبد الرحمن توتا. 

 وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

ياسمين رئيس 

وشاركت ياسمين رئيس، كلاكيت فيلم ماما وبابا "فركش" معلنة انتهاء تصويره، وعلقت : الحمدلله.

فيلم ماما و بابا " هو فيلم كوميدي من بطولة الفنان عبد الرحمن توتا، والفنانة ياسمين رئيس.

ياسمين رئيس تشارك بمسلسل منتهي الصلاحية

وفي سياق آخر، شاركت ياسمين رئيس في الموسم الرمضاني 2025 بمسلسل منتهي الصلاحية ويشاركها محمد فراج، هبة مجدي، تامر نبيل، سامي مغاوري، دنيا ماهر، حسن مالك، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد هشام عبيه وإخراج تامر نادي.

وقد عرض لياسمين رئيس في النصف الأول من رمضان الموسم الثاني من مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، جيهان الشماشرجي، أحمد فتحي، وفاء عامر، تارا عماد، نور اللبنانية، وليد فواز، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

وفي سياق آخر، حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه لياسمين رئيس إيرادات كبيرة بدور العرض حيث وصلت إيراداته لأكثر من ٣٠ مليون جنيه في مصر ويتصدر البوكس أوفيس بالسعودية حيث يقترب من ١٥ مليون ريال.

فيلم الهنا اللي أنا فيه من بطولة ياسمين رئيس، دينا الشربيني، كريم محمود عبد العزيز، مريم الجندي، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وتعد أحدث أعمال ياسمين رئيس مسلسل رقم سري، عرض على قناة dmc ومنصة watch it الإلكترونية، والعمل من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب.

وعرض مؤخرًا فيلم الفستان الأبيض بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي ويشاركه في الإنتاج شركة زا بلانت ستوديوز وياسمين رئيس. والذي عرض بمهرجان الجونة السينمائي ومهرجان البحر الآحمر السينمائي.

وتدور أحداث فيلم الفستان الأبيض في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة للبحث عن فستان آخر.

وشاركت ياسمين رئيس في رمضان 2024 بمسلسل جودر، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة ياسر جلال، نور، تارا عماد، وليد فواز، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري

الفنانة ياسمين رئيس ياسمين رئيس فيلم ماما وبابا محمد عبد الرحمن توتا أعمال ياسمين رئيس

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