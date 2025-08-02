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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمر كمال يحيى حفلا غنائيا فى دبي فى هذا الموعد

عمر كمال
عمر كمال
أحمد إبراهيم

يحيى الفنان عمر كمال حفلا غنائيا يوم 9 أغسطس الحالى فى دبي حيث من المتوقع حضور عدد كبير من الجمهور هناك. 

ويقدم عمر كمال مجموعة من الأغاني الشهيره له التى تنال اعجاب جمهوره فى دبي حيث يقدم عدد من الأغانى القديمة والحديثة له. 

عمر كمال يظهر بمنشور يثير القلق 

وقد أثار مطرب المهرجانات عمر كمال قلق متابعيه بمنشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

و كتب عمر كمال: حنوا علي بعض مش دايما في بكرة.

وقرر الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بإلغاء حفل النجم عمر كمال والذي كان من المقرر إقامته الخميس المقبل على مسرح محمد عبدالوهاب بالاسكندرية.

وجاء قرار الغاء حفل كمال بناءا على طلب منه نظرا لسفره خارج البلاد في هذا التوقيت.

ومن جانبه قال الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية : قرار الغاء حفل النجم عمر كمال جاء بناءا على طلبه ورغبته وكنا نتمنى إقامة الحفل ولكن شاءت الظروف بذلك.

وأضاف "عبدالمنعم" التعامل بيننا وبين الفنانين يسوده الود والاحترام المتبادل ولذلك قررنا الغاء الحفل وسنوافيكم بالموعد الجديد لاحقا.

إلغاء حفل عمر كمال

وأوضح الفنان تامر عبدالمنعم أن ماحدث مع عمر كمال نفس الأسلوب الذي اتبعناه مع النجم لؤي مع اختلاف الموقف.

ويتواجد الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية حاليا باليابان كرئيس للوفد الموافق لفرقة رضا للفنون الشعبية لتمثيل وزارة الثقافة في العيد القومي المصري باليابان.

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