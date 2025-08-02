أم مكة وأم سجدة وسوزي..حملة تطهير لـ تيك توك من خادشي الحياء و الخارجين على الآداب العامة

أثار عدد من البلوجر مثل سوزي الأردنية ، وأم سجدة وأم مكة وشاكر، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تقديم عدد من البلاغات ضدهم لقيامهم بنشر محتوي مخل ويساعد علي نشر الفسوق ويدمر القيم الأسرية.

حبس البلوجر أم سجدة

وقررت النيابة العامة بالمقطم، حبس البلوجر أم سجدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت وزارة الداخلية ، تفاصيل القبض على أم سجدة وأم مكة، في بيان لها، عن أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورتين ربتا منزل - مقيمتان بالقاهرة والقليوبية، وبمواجهتهما اعترفتا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض علي البلوجر سوزي الأردنية

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على البلوجر سوزي الأردنية من داخل شقتها بالقاهرة الجديدة، بعد تقديم عدد من البلاغات ضدها.

تلقت الأجهزة الأمنية ، عدد من البلاغات ضد البلوجر سوزى الاردنبية بسبب المحتوى الذي تبثه.

وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها داخل مسكنها بالقاهرة الجديدة وتم اقتيادها إلى قسم الشرطة، وتوالت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.

حبس البلوجر أم مكه

قررت جهات التحقيق المختص حبس البلوجر أم مكة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهما بنشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة إلى جانب إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتشكيك في مصادر ثرواتهما.

بلاغ ضد شاكر وأم جني علياء القمري ومداهم

كما تم تقديم بلاغات للأجهزة المعنية ضد بعض التيك توكر من بينهم شاكر وأم جني علياء القمري ومداهم ، بتهمة نشر فيديوهات خادشة الحياء ونشر الفسق والفجور والتعدي على القيم الأسرية.