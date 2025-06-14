شارك الإعلامي أمير هشام لقطات من جلسة التصوير الرسمية لنادي مانشستر سيتي استعدادًا لكأس العالم للأندية للاعب عمر مرموش عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:"عمر مرموش في جلسة التصوير الرسمية لنادي مانشستر سيتي استعدادًا لكأس العالم للأندية ".

وكان قد كشف موقع "جول" العالمي، عن اقوي 5 مباريات في كاس العالم للاندية حيث اعلن ان مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 تعد ضمن أقوى 5 مباريات في دور المجموعات من منافسات البطولة التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو.

واكد الموقع في تقريره عن مباراة الأهلي وإنتر ميامي، "لا يمكن أن تفوت المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية، تلك المباراة ستكون بمثابة بداية شهر من الاحتفالات الكروية حول البطولة".