بقيادة مرموش.. مانشستر سيتي يستهل مشواره في مونديال الأندية بمواجهة الوداد

يستهل فريق مانشستر سيتي مشواره في كأس العالم للأندية 2025، بمواجهة الوداد المغربي، اليوم الأربعاء.



وتنطلق مباراة مانشستر سيتي والوداد في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب لينكون فاينانشال فيلد.



ويستهدف مانشستر سيتي بقيادة نجمه المصري عمر مرموش، الفوز على الوداد في مباراة اليوم وقطع خطوة نحو التأهل إلى ثمن النهائي.



في المقابل، يتطلع الوداد إلى تحقيق مفاجأة بالخروج بنتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي، تمنحه دفعة قوية في بداية مشواره بالبطولة.



وتضم المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية، كل من مانشستر سيتي ويوفنتوس والوداد المغربي والعين الإماراتي.

مجموعات كأس العالم للأندية

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيوز الأرجنتيني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، الترجي التونسي، لوس أنجلوس الأمريكي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا الياباني.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، دورتموند الألماني، أولسان الكوري، صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، الوداد المغربي، العين الإماراتي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، سالزبورج النمساوي، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي.