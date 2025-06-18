أمام أولسان.. صن داونز يحقق أول فوز إفريقي في كأس العالم للأندية 2025

حقق فريق صن داونز أول فوز إفريقي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة الولايات المتحدة الأمريكية، على حساب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بهدف نظيف، فجر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية.

سجل إكرام راينرز 3 أهداف لفريق صن داونز، لكن واحد فقط احتسب في الدقيقة 36 من زمن المباراة.



ويمثل قارة إفريقيا في كأس العالم للأندية كل من الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي.

واستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بالتعادل مع إنتر ميامي سلبيا، بينما خسر الترجي أمام فلامنجو البرازيلي 2-0.

ويستعد الوداد لاختبار صعب ضد مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية.

مجموعات كأس العالم للأندية



المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، الأهلي المصري، إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، بوكا جونيوز الأرجنتيني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، الترجي التونسي، لوس أنجلوس الأمريكي.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا الياباني.

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، دورتموند الألماني، أولسان الكوري، صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، الوداد المغربي، العين الإماراتي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، سالزبورج النمساوي، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي.