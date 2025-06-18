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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زوجة أشرف داري تحتفل بعيد ميلادها

اشرف داري
اشرف داري
ميرنا محمود

احتفلت زوجة نجم النادي الأهلي ومنتخب المغرب أشرف داري، بعيد ميلادها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وشاركت زوجة النجم المغربي، جمهورها بنشر صورة  لها مع زوجها ، وحازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

اشرف داري زوجه اشرف داري الاهلي

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