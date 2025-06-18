ضرب وشتيمة.. مهيب عبد الهادي يكشف كواليس مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي ما تعرض له لاعبي الأهلي في مباراة إنتر ميامي، في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.



وقال مهيب عبر قناة "إم بي سي مصر": "تواصلت مع لاعبين من الأهلي، قالولي احنا طول الماتش بنتضرب ونتشتم".

وأضاف: "تعرضوا لكمية غرور وتعالي من لاعبي إنتر ميامي غير طبيعية، حتى ميسي نجم الفريق".

واختتم مهيب : "كان أفضل لاعب في التعامل مع لاعبي الأهلي هو سيرجيو بوسكيتس".

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.