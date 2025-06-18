مصر تستهل مشوارها في بطولة العالم لشباب اليد بمواجهة السعودية

يستهل منتخب مصر لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، مشواره في بطولة كأس العالم لهذه المرحلة السنية بمواجهة نظيره السعودي، عصر اليوم الأربعاء، بالبطولة التي تستضيفها بولندا في نسختها الخامسة والعشرين خلال الفترة من 18 حتى 29 يونيو الجاري.

وتنطلق مواجهة مصر والسعودية في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة في افتتاح مباريات المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبهم منتخبي إسبانيا والبحرين.

ويخوض منتخب مصر ثاني مبارياته أمام البحرين يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو في تمام الساعة الثالثة عصرا، ويختتم المنتخب مبارياته أمام نظيره الإسباني يوم السبت الموافق 21 يونيو في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وأعلنت قنوات “أون سبورت” حصولها على حقوق بث مباريات منتخب مصر في البطولة، برعاية الشركة المتحدة للرياضة، حيث ستنقل القناة المواجهات كاملة مع تغطية مميزة لجميع تفاصيل البطولة من بولندا.

كان مجدي أبو المجد المدير الفني لمنتخب مصر للشباب قد اختار قائمة تضم 18 لاعبا للمشاركة في بطولة العالم لشباب اليد، وهم: يوسف ناجي – يوسف وليد – بلال إبراهيم مسعود – محمد مؤمن صفا – عمر بركة – محمد عبد الغني – محمد صلاح – عمر عدلان – زياد حشاد – محمد وائل – فراس مروان رجب – يوسف عبد الغني – محمد عماد أوكا – زياد عبد الرحيم – ياسين عبد المنعم – عمر هيمن – أحمد تغيان – معاذ إبراهيم.

ويضم الجهاز الفني: مجدي أبو المجد المدير الفني – محمد عبد الرحمن المدرب المساعد – محي صلاح المشرف على تدريب حراس مرمى منتخبات الشباب والناشئين – عمار أبو زيد أخصائي العلاج الطبيعي – محمود سعيد المدير الإداري، ويتولى طارق محروس الإشراف على منتخبات الشباب والناشئين.