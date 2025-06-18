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5 قنوات مجانية تنقل مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

5 قنوات مجانية تنقل مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

ريال مدريد
ريال مدريد
القسم الرياضي

يخوض فريق الهلال السعودي اختبارا صعبا ضد ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة الهلال السعودي ضد ريال مدريد


وتنطلق مباراة الهلال ضد ريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "هارد روك" بالولايات المتحدة الأمريكية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الهلال ضد ريال مدريد عبر قناة أم بي سي مصر بجانب أم بي سي أكشن وقناة mbc 5، بالإضافة إلى قناة Sports First مجانًا 

الهلال ضد ريال مدريد

ويستهدف الهلال بقيادة مدربه الجديد سيموني إنزاجي، تحقيق مفأجأة مدوية بالفوز على ريال مدريد في بداية مشواره بالبطولة، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.
 

ويبحث ريال مدريد في أول ظهور تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو، عن بداية مثالية بتخطي الهلال السعودي.

ويواجه النجم الفرنسي كيليان مبابي شبح الغياب عن ريال مدريد أمام الهلال، بسبب إصابته بالحمى.

وتضم المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية كل من ريال مدريد والهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج النمساوي.

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