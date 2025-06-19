قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا قطع للكهرباء.. والحكومة تدعو لترشيد الاستهلاك في أوقات الذروة
هل الصلاة بسرعة باطلة؟ .. دار الإفتاء توضح
يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية
الإفتاء تحدد أفضل عبادة مع بدء السنة الهجرية الجديدة.. أوصى بها النبي
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المصانع بمدينة 6 أكتوبر .. اليوم
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يتقدم على العين برباعية نظيفة في الشوط الأول
إسرائيل تعلن تنفيذ ضربات جوية جديدة تستهدف طهران ومناطق إيرانية أخرى
مباراة سوء الأحوال الجوية.. سالزبورج يفوز على باتشوكا في كأس العالم للأندية
آيات تحصين النفس من الشياطين.. رددها تحميك من شرهم طوال اليوم
أسعار العملات الأجنبية رسميا في مصر اليوم الخميس
أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق.. وهذا سعر البانيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية

يوفنتوس والعين الإماراتي
يوفنتوس والعين الإماراتي
محمد سمير

حقق فريق يوفنتوس فوزا كبيرا على  فريق العين الإماراتي بخماسية نظيفة في المواجهة التي تجمع بينهم على ملعب أودي فيلد في العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

تقدّم يوفنتوس مبكرًا في الدقيقة 11 من عمر اللقاء، عن طريق الفرنسي كولو مواني، الذي استغل عرضية قادمة من الجهة اليمنى، ليضعها برأسية متقنة في شباك العين الإماراتي.

وأضاف البرتغالي كونسيساو، المتوج مؤخرًا بلقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده، الهدف الثاني في الدقيقة 21، بعدما أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس.

وجاء الهدف الثالث لليوفي بتوقيع الشاب التركي كينان يلدز، الذي انطلق بمراوغة مميزة من لاعب العين، قبل أن يُطلق تسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت على يمين الحارس باتريسيو في الدقيقة 31.

وأحرز كولو مواني، الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد مرور جيد بالكرة من المدافع لينفرد بحارس المرمى ويسجل في الشباك.


وسجل كونسيساو، الهدف الخامس في الدقيقة 58 بعد مهارة فردية من البرتغالي على الطرف الأيمن ثم اخترق منطقة الجزاء وسدد مرت الكرة بين قدمي المدافع رامي ربيعة، وسكنت المرمى.

وبهذا الفوز تصدر يوفنتوس المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط بينما تذيل العين الإماراتي المجموعة بدون نقاط.

ويتواجد نادي العين الإماراتي في المجموعة السابعة بكأس العالم للأندية إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد البيضاوي المغربي ويوفنتوس الإيطالي ويشارك معه نجم الأهلي السابق رامي ربيعة.

ويشارك العين في البطولة ممثلًا عن قارة آسيا، كونه بطل النسخة قبل الماضية من دوري أبطال آسيا، ويضم في صفوفه اللاعب المصري رامي ربيعة، في حين تأهل يوفنتوس إلى البطولة بناءً على تصنيفه الدولي المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

يوفنتوس العين الإماراتي كأس العالم للأندية المجموعة السابعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زعيم كوريا الشمالية

حذرت تل أبيب.. أول تعليق من كوريا الشمالية على حرب إيران وإسرائيل

600 جنيه.. الذهب يفاجئ الجميع ويهبط مجددًا في محلات الصاغة

نزل 600 جنيه.. الجنيه الذهب يفاجئ الجميع ويهبط في محلات الصاغة

محافظ دمياط

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الإعدادية في دمياط عبر هذا الرابط

كشرى ابو طارق

صاروخ كشري أبو طارق" يربك هيئة البث الإسرائيلية ويتصدر تريند السوشيال ميديا

قصف إسرائيل

اللقطات الأولى للهجوم الإيراني الجديد على إسرائيل.. شاهد

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق.. وهذا سعر البانيه

نور الشريف

تحول لكومة تراب.. كواليس اللحظات الأخيرة قبل انهيار منزل نور الشريف

رئيس الوزراء

مدبولي محذرًا من افتعال أزمات: "لنا شأن آخر" حال تفاقم الصراع الإيراني الإسرائيلي

ترشيحاتنا

محمود الأبيدي

محمود الأبيدي: الإمامان الشافعي والجوزي بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟

الشيخ محمد سيد طنطاوي رحمه الله

تفسير قوله تعالى "غثاء أحوى" في سورة الأعلى من تأملات الشيخ محمد سيد طنطاوي

الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي: استحضار الله في كل الأمور عبادة تحقق الرضا

بالصور

منشط للقلب والدورة الدموية.. تعرف على فوائد النعناع الصحية

النعناع
النعناع
النعناع

طريقة عمل شيش الطاووق في المنزل خلال دقائق

طريقة عمل شيش الطاووق فى المنزل فى دقايق
طريقة عمل شيش الطاووق فى المنزل فى دقايق
طريقة عمل شيش الطاووق فى المنزل فى دقايق

طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل

طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل
طريقة عمل الجبنة الرومى فى المنزل

بملابس كاجوال.. مي عمر تخطف الأنظار رفقة محمد سامي

.مى عمر تخطف الانظار رفقة محمد سامى
.مى عمر تخطف الانظار رفقة محمد سامى
.مى عمر تخطف الانظار رفقة محمد سامى

فيديو

مطعم بلبنان

سهرة على وقع الانفجار.. مطعم لبناني يفرض رسوما على مشاهدة سقوط الصـ.واريخ الإيرانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد