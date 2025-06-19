يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية

حقق فريق يوفنتوس فوزا كبيرا على فريق العين الإماراتي بخماسية نظيفة في المواجهة التي تجمع بينهم على ملعب أودي فيلد في العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

تقدّم يوفنتوس مبكرًا في الدقيقة 11 من عمر اللقاء، عن طريق الفرنسي كولو مواني، الذي استغل عرضية قادمة من الجهة اليمنى، ليضعها برأسية متقنة في شباك العين الإماراتي.

وأضاف البرتغالي كونسيساو، المتوج مؤخرًا بلقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده، الهدف الثاني في الدقيقة 21، بعدما أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس.

وجاء الهدف الثالث لليوفي بتوقيع الشاب التركي كينان يلدز، الذي انطلق بمراوغة مميزة من لاعب العين، قبل أن يُطلق تسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت على يمين الحارس باتريسيو في الدقيقة 31.

وأحرز كولو مواني، الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد مرور جيد بالكرة من المدافع لينفرد بحارس المرمى ويسجل في الشباك.



وسجل كونسيساو، الهدف الخامس في الدقيقة 58 بعد مهارة فردية من البرتغالي على الطرف الأيمن ثم اخترق منطقة الجزاء وسدد مرت الكرة بين قدمي المدافع رامي ربيعة، وسكنت المرمى.

وبهذا الفوز تصدر يوفنتوس المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط بينما تذيل العين الإماراتي المجموعة بدون نقاط.

ويتواجد نادي العين الإماراتي في المجموعة السابعة بكأس العالم للأندية إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد البيضاوي المغربي ويوفنتوس الإيطالي ويشارك معه نجم الأهلي السابق رامي ربيعة.

ويشارك العين في البطولة ممثلًا عن قارة آسيا، كونه بطل النسخة قبل الماضية من دوري أبطال آسيا، ويضم في صفوفه اللاعب المصري رامي ربيعة، في حين تأهل يوفنتوس إلى البطولة بناءً على تصنيفه الدولي المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).