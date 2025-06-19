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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حاجة تشرف.. إعلامي يعلق تعادل الهلال أمام ريال مدريد

الهلال السعودي
الهلال السعودي
يمنى عبد الظاهر

علق الإعلامي اسلام صادق ، على تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع ريال مدريد الإسباني في بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك:"الهلال  يشرف الكرة العربية ويتعادل 1-1 مع أحد أقوى فرق العالم ريال مدريد بمونديال الأندية رغم أن التغطية الإعلامية للفريق السعودي لم تشهد صخب أوضجيج  ".

جاء هدف ريال مدريد عن طريق جونزالو جارسيا في الدقيقة 34، فيما جاء هدف الهلال عن طريق روبن نيفيز من ركلة جزاء في الدقيقة 41.

وتصدى ياسين بونو لركلة جزاء في الدقيقة 90+2 من فيديريكو فالفيردي، ليحافظ على النتيجة 1-1.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ماركو أسينسيو - دين هويسين - فران جارسيا - ترنت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جوس - جونزالو - فينيسيوس جونيور.

وجاء تشكيل الهلال السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع : لودي، حسان تمبكتي، كوليبالي،  كانسيلو.

خط الوسط : ناصر الدوسري، سافيتش، نيفيز.

خط الهجوم : سالم الدوسري، مالكوم، ماركوس ليوناردو.

هدف ريال مدريد ياسين بونو حراسة المرمى تيبو كورتوا الهلال السعودي مدريد الإسباني بطولة كأس العالم للأندية

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