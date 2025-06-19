التشكيل المتوقع لـ بالميراس أمام الأهلي في كأس العالم للأندية

يواجه النادي الأهلي، بقيادة الإسباني ريبيرو، بالميراس البرازيلي في ثاني جولات دور المجموعات بكأس العالم للأندية، وكان التعادل السلبي حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي.

التشكيل المتوقع لـ بالميراس أمام الأهلي

فى حارس المرمى: ويفرتون

وخط الدفاع: أوجوستين جياي – جوستافو جوميز – موريلو.

وفى خط الوسط: فيليبي أندرسون – ريتشارد ريوس – أنيبال مورينو – خواكين بيكيريز.

وفى خط الهجوم: إستيفاو ويليان – ماوريسيو – فيتور روكي.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بالميراس البرازيلى

تقام مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلى فى السابعة مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة، على ملعب ميت لايف في نيو يورك، فى إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي واجه بالميراس البرازيلي مرتين في كأس العالم للأندية 2021 و2022، في فبراير 2021 بقطر، وانتهت المباراة بالتعادل السلبى ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الأهلي بنتيجة 3-2، واقتنص المارد الأحمر البرونزية.

وفى 8 فبراير 2022، حقق بالميراس الفوز على الأهلي بهدفين دون رد في الإمارات في نصف النهائي.