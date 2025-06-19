صاحب الأرض..تعليق عمرو الدردير على حشد جماهير الأهلي قبل لقاء بالميراس

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير، على توافد جماهير النادي الأهلي في نيو يورك، قبل مباراة بالميراس البرازيلي.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: “الأهلي مش ضيف.. ده صاحب الأرض تقريباً”.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بالميراس البرازيلى

تقام مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلى فى السابعة مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة، على ملعب ميت لايف في نيو يورك، فى إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي واجه بالميراس البرازيلي مرتين في كأس العالم للأندية 2021 و2022، في فبراير 2021 بقطر، وانتهت المباراة بالتعادل السلبى ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الأهلي بنتيجة 3-2، واقتنص المارد الأحمر البرونزية.

وفى 8 فبراير 2022، حقق بالميراس الفوز على الأهلي بهدفين دون رد في الإمارات في نصف النهائي.



