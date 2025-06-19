3 إصابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بالميراس

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن اخر استعدادات الفريق لمواجهة بالميراس اليوم في كأس العالم للأندية.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير أون سبورت اف ام ان الأهلي عاني من أزمة كبيرة ولكن حدثت بعد ذلك 3 إصابات مؤثرة ضربت الفريق، وكانت المفاجأة بعد 10 دقائق فقط من عمر البطولة بخسارة إمام عاشور أحسن لاعب في مصر"

وتابع شوبير “الحاجة الثانية أحمد نبيل كوكا إللي هو لعب أخر 6 مباريات في الدوري ولعب مباراة باتشوكا ومباراة إنتر ميامي وكان في حالة فنية رائعة وحل مشكلة الظهير الأيسر، لكنه تعرض للإصابة بكدمة في الركبة ومن هنا الأهلي عنده مشكلة في المركز ده قدام بالميراس”

وتابع شوبير “ثم فوجئنا بإن اللاعب الأساسي في مركز الجناح الأيمن والمتألق في الفترة الماضية طاهر محمد طاهر عنده مشكلة في العضلة الأمامية وبالتالي غياب 3 لاعبين بعد مباراة واحدة وده كثير لأي فريق بيشارك في بطولة مجمعة، ولولا أن قائمة البطولة تضم عددا كبيرا من اللاعبين لواجه الأهلي مشكلة كبيرة”