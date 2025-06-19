أرقام رامي ربيعة في أول ظهور مع العين ضد يوفنتوس بكأس العالم للأندية

حقق فريق يوفنتوس فوزا كبيرا على فريق العين الإماراتي بخماسية نظيفة في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب أودي فيلد في العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لدور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وظهر رامي ربيعة للمرة الأول رفقة فريق العين الإماراتي بعد رحيله من النادي الأهلي قبل انطلاق المونديال.

وقدم رامي ربيعة أداء جيد نسبيا وتسبب في أخطاء فادحة خلال المرة في ظل ضغط فريق يوفنتوس المستمر على مدافعي العين.

أرقام رامي ربيعة في أول ظهور مع العين

سجل رامي ربيعة هدف ولكن تم احتسابة تسلل وإلغاءه بعد الرجوع لتقنية الفار في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

لعب ربيعة 90 دقيقة

قام بتشتيت الكرة 5 مرات

وإيقاف التسديد مرتين

وعرقل المنافس 4 مرات

ومر بالمراوغة 3 مرات

لمس الكرة 57 مرة

دقة التمرير وصلت لـ 84%

فاز في 5 من أصل 8 تدخلات أرضية

وفاز بالمواجهة الهوائية الوحيدة ضد يوفنتوس

خسر الاستحواذ 7 مرات

أهداف يوفنتوس في شباك العين الإماراتي

تقدّم يوفنتوس مبكرًا في الدقيقة 11 من عمر اللقاء، عن طريق الفرنسي كولو مواني، الذي استغل عرضية قادمة من الجهة اليمنى، ليضعها برأسية متقنة في شباك العين الإماراتي.

وأضاف البرتغالي كونسيساو، المتوج مؤخرًا بلقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده، الهدف الثاني في الدقيقة 21، بعدما أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس.

وجاء الهدف الثالث لليوفي بتوقيع الشاب التركي كينان يلدز، الذي انطلق بمراوغة مميزة من لاعب العين، قبل أن يُطلق تسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت على يمين الحارس باتريسيو في الدقيقة 31.

وأحرز كولو مواني، الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد مرور جيد بالكرة من المدافع لينفرد بحارس المرمى ويسجل في الشباك.



وسجل كونسيساو، الهدف الخامس في الدقيقة 58 بعد مهارة فردية من البرتغالي على الطرف الأيمن ثم اخترق منطقة الجزاء وسدد مرت الكرة بين قدمي المدافع رامي ربيعة، وسكنت المرمى.

وبهذا الفوز تصدر يوفنتوس المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط بينما تذيل العين الإماراتي المجموعة بدون نقاط.