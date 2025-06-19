قبل موقعة اليوم.. تاريخ مواجهات الأهلي وبالميراس البرازيلي

يلتقي فريق الأهلي المصري نظيره بالميراس البرازيلي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المحتدة الأمريكية.

وتنطلق مباراة الأهلي وبالميراس في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “ميتلايف ستاديوم" بالولايات المتحدة الأمريكية.

الأهلي ضد بالميراس

ويستهدف الأهلي بقيادة مدربه خوسيه ريبيرو، تحقيق الفوز في مباراة اليوم وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور ثمن النهائي

وكان الأهلي تعادل مع إنتر ميامي بدون أهداف في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2025، في مباراة كان المارد الأحمر طرفها الأحمر، كما تعادل بالميراس البرازيلي مع بورتو البرتغالي بنفس النتيجة.

ويفقد الأهلي خدمات الثلاثي إمام عاشور وأحمد نبيل “كوكا” وطاهر محمد طاهر، أمام بالميراس، بسبب الإصابة.

في المقابل، يتميز بالميراس بالقوة البدنية والصلابة الدفاعية، وهو ما ظهر في مباراته الافتتاحية أمام بورتو البرتغالي.

وتتساوى جميع فرق المجموعة الأولى في رصيد النقاط (نقطة واحدة لكل فريق)، مع احتلال الأهلي الصدارة وفقًا لقاعدة اللعب النظيف (أقل عدد من الإنذارات والبطاقات).

تاريخ مواجهات الأهلي وبالميراس

والتقى الأهلي وبالميراس البرازيلي في مواجهتين فقط ببطولة كأس العالم للأندية، وانتهى اللقاء الأول بفوز الأهلي 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال 2020.

وفي العام التالي تجدد اللقاء ولكن هذه المرة في الدور نصف النهائي، وفاز بالميراس على الأهلي 2-0.

التاريخ ينحاز لفريق بالميراس قبل لقاء اليوم، إذ تُعتبر ركلات الترجيح منفصلة عن نتائج المباريات، وتُستخدم فقط لتحديد الفريق المتأهل في البطولة أو الفائز باللقب كما أن أهداف ركلات الترجيح لا تُحتسب ضمن أهداف اللاعب أو الفريق.