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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدة غياب طاهر محمد طاهر عن الأهلي وفرص لحاقه بمباريات كأس العالم للأندية

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
محمد سمير

قال الإعلامي خالد الغندور، إن إصابة طاهر محمد طاهر، بشد في منشأ العضلة الأمامية، ضربة قوية للنادي الأهلي قبل المباراتين القادمتين في كأس العالم للأندية أمام بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" خضع طاهر محمد لفحوصات طبية بعد مران الأمس، تحت إشراف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، وتأكدت إصابته في منشأ العضلة الأمامية وغيابه عن الفريق في المباراتين القادمتين".

وأكمل :"سيخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل تجهيزه للعودة إلى المباريات خلال الفترة المقبلة".

واختتم الغندور:" حسب مصادرنا طاهر محمد طاهر سيغيب عن الأهلي لمدة تتراوح من 6 إى 8 أسابيع".

طاهر محمد طاهر إصابة طاهر محمد طاهر خالد الغندور الأهلي كأس العالم للأندية بالميراس البرازيلي

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