رد مثير من أحمد نبيل كوكا بسبب مركزه الجديد

أكد أحمد نبيل كوكا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية فريقه لمواجهة بالميراس البرازيلي، في بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي، في السابعة مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال كوكا، في تصريحات قبل المباراة: "الأهلي يحترم جميع الفرق ولكنه لا يخشى أحدًا، وإذا كان فريق بالميراس من الفرق القوية ولها تاريخ كبير في بطولات كأس العالم فإن الأهلي أيضًا صاحب تاريخ كبير في مونديال الأندية، وسوف يسعى بكل قوة لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

ورد كوكا، على سؤال أحد المراسلين عن أفضل مركز يشارك فيه بعدما أصبح يشارك في مركز الظهير الأيسر: "قولت والله 20 مرة قبل كده إن أنا مركزي رقم 6، في الأول والأخر أنا تحت أمر المدير الفني في أي مركز أشارك فيه".





