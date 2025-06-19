فريق شرس.. ماذا قال ريبيرو عن مواجهة الأهلي وبالميراس بمونديال الأندية؟

تحدث الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لنادي الأهلي عن مواجهة بالميراس البرازيلي المصيرية غدا الخميس في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية.

قال ريبيرو في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبالميراس: علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة جيدة ضد بالميراس وأعتقد أنهم من أفضل فرق البطولة من حيث الاستقرار والوضع الحالي.

أضاف ريبيرو: بالميراس فريق يجيد التعامل مع المواقف الصعبة، لأنهم لعبوا معًا لفترة طويلة، يتكيفون بسرعة كبيرة، وقد رأينا ذلك ضد بورتو، مباراة اتسمت بالكثير من التكتيكات، ونرى في هذا الفريق الكثير من التصميم، لديهم دفاع شرس للغاية، وهم قادرون على ممارسة الكثير من الضغط، ولديهم الكثير من الشجاعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.