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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب البرازيل السابق: الأهلي يملك حارسا عملاقا اسمه الشناوي

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

أكد تيتي مدرب البرازيل السابق، أن النادي الأهلي يملك فرصة كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بالميراس في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال تيتي مدرب البرازيل في تصريحات خاصة لرقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي: " اعتقد أن الأهلي قدم مباراة رائعة أمام إنتر ميامي في اللقاء الأول، لم يتوقع أحد أن يؤدي الأهلي بهذا الشكل في المباراة الافتتاحية أمام إنتر ميامي".

وعن توقعه لسير المباراة قال: " ستكون مباراة صعبة بكل تأكيد لأن الفريقين لم ينجحوا في الفوز في اللقاء الأول أمام إنتر ميامي وبورتو، وبالتالي كلاهما سيبحثان عن الفوز لحصد أول انتصار".

وأضاف: ” بالميراس يؤدي بشكل جيد في الدوري البرازيلي بالأشهر الأخيرة، ولكن الأهلي أيضًا أتابعه في الدوري المصري ولديه سرعة في نقل الكرة بين لاعبيه، الأهلي وبالميراس كبيران وبالتالي من الصعب توقع نتيجة المباراة".

وتابع: " بالميراس فريق يضم نجوم كبار ولديه هجوم قوي وسريع، ولكن هناك أيضًا في الأهلي دفاع قوي ولديهم حارس مميز وعملاق مثل محمد الشناوي، وهو أول شخص قوي في منظومة الدفاع، أعرفه منذ مباراة فلومينسي”.

وواصل: " أنا متابع جيد للأهلي المصري، وأعرف اللاعب إمام عاشور لديه مساهمات كبيرة في التهديف لاعب يمتلك حلول فردية كما أنه يملك أسلوب جيد في النواحي الجماعية، إمام عاشور في الأهلي لاعب جوكر ومقاتل".

وأنهى تصريحاته قائلًا: ” المجموعة تضم 4 أندية، ولكن الأبرز بالنسبة لي حتى الآن الأهلي وبالميراس، لأن جودتهم وأرقامهم عالية، واعتقد أنهم يستحقون الفوز في مباراتهم الأولى ولكن الحظ وقف ضدهم”.

الأهلي تيتي بالميراس بطولة كأس العالم للأندية إنتر ميامي

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