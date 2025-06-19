إبراهيم فايق يكشف مفاجأة محتملة في مباراة الأهلي وبالميراس

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، مفاجأة محتملة، بشأن مباراة الأهلي ضد بالميراس والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأوضح إبراهيم فايق أن اليوم هو يوم عمل، وقد لا يكون هناك حضور جماهيري كبير في مباراة الأهلي وبالميراس.



ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.