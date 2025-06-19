عقبال الأهلي.. الغندور يعلق على تعادل الهلال مع ريال مدريد

علق الإعلامي خالد الغندور، على تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع ريال مدريد الإسباني في بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "شرفتم العرب يا سعوديي، مبروك للهلال الإنجاز التاريخي بالتعادل مع النادي الأعظم والأكثر تتويجا في العالم ريال مدريد".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "وعقبال الأهلي بكرة أمام بالميراس".

جاء هدف ريال مدريد عن طريق جونزالو جارسيا في الدقيقة 34، فيما جاء هدف الهلال عن طريق روبن نيفيز من ركلة جزاء في الدقيقة 41.

وتصدى ياسين بونو لركلة جزاء في الدقيقة 90+2 من فيديريكو فالفيردي، ليحافظ على النتيجة 1-1.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ماركو أسينسيو - دين هويسين - فران جارسيا - ترنت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جوس - جونزالو - فينيسيوس جونيور.

وجاء تشكيل الهلال السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع : لودي، حسان تمبكتي، كوليبالي، كانسيلو.

خط الوسط : ناصر الدوسري، سافيتش، نيفيز.

خط الهجوم : سالم الدوسري، مالكوم، ماركوس ليوناردو.