لا يهم أحد.. ريبيرو يرد على انتقاد استبدال زيزو خلال مواجهة الأهلي وإنترميامي

كشف الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سبب استبدال أحمد سيد زيزو خلال مباراة إنتر ميامي في الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال ريبيرو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: لدينا مباراة ضد بالميراس ولا يجب ان نتحدث عن مواضيع لا تهم احد، واستبدال زيزو لا يهم أحد.

وأضاف ريبيرو أنه مر الان أربعة أيام منذ المباراة والبعض يميل لإثارة الجدل بدلا من التفكير لما ينتظرنا، إنها مباراة مهمة للغاية للفريق وعلينا تحقيق نتيجة إيجابية إذا أردنا الاستمرار في البطولة.

وشهدت مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي استبدال أحمد سيد زيزو، وإشراك محمد مجدي أفشة بدلاً منه في المباراة، بعدما حل بديلاً في الشوط الأول بدلاً من إمام عاشور لاعب الفريق.

وكانت المباراة الأولى، بين الأهلي وإنتر ميامي، قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب هارد روك.