إعلامي يعلق على حديث زيزو عن ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي

علق الاعلامي إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي، على تصريحات أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادي، حول ما حدث في مباراة إنتر ميامي بكأس العالم للأندية.

وأضاع محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي ركلة جزاء في مباراة إنتر ميامي بافتتاحية كأس العالم للأندية، احتسبت بعد عرقلة من جانب لاعب الفريق الأمريكي ضد زيزو.

وتابع: "الكلام ده بينفي إن زيزو كان عاوز يسدد الكرة، وبسبب الكاميرات اللي صورت المشهد وحديث اللاعيبة، أراد البعض إنه يخلق أزمة، ولكن ده كلام فارغ".

وتحدث زيزو عن هذه الواقعة قائلا عبر “DAZN ARABIA”: “علشان أنا ما بدأتش المباراة أساسي فمكنتش عارف مين المسدد الأول، وأنا قلت لتريزيجيه يسيب الكرة للاعب الأول”.

واتم: “تريزيجيه قال لي إنه اتفق مع زميلنا وسام أبوعلي على أنه (تريزيجيه) يسدد الكرة، وده كل اللي حصل وأنا بس كنت بقوله يسيب الكرة للمسدد الأول”.