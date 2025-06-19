كان حلم.. محمد الشناوي يتحدث عن كواليس تصديه لتسديدة ميسي بمباراة إنتر ميامي

تحدّث محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن مباراة إنتر ميامي وتصديه لهدف مؤكد من النجم العالمي ليونيل ميسي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية: “ميسي من أفضل اللاعبين في العالم، واللعب ضده كان بمثابة حلم بالنسبة لي، كنت أتوقع أن يلعب الكرة عرضية، ولم أتوقع أن يسددها مباشرة نحو المرمى، لكنني وضعت جميع الاحتمالات في حساباتي والله وفقني بالتصدي لها ولذلك تمكنت من إنقاذها”.

ويستعد الجهاز الفنى للنادي الأهلي، بقيادة الإسباني ريبيرو، لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني جولات دور المجموعات بكأس العالم للأندية، وكان التعادل السلبي حسم نتيجة مباراة الأهلي أمام إنتر ميامي.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بالميراس البرازيلى

تقام مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلى فى السابعة مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة، على ملعب ميت لايف في نيو يورك، فى إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وكان الأهلي واجه بالميراس البرازيلي مرتين في كأس العالم للأندية 2021 و2022، في فبراير 2021 بقطر، وانتهت المباراة بالتعادل السلبى ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الأهلي بنتيجة 3-2، واقتنص المارد الأحمر البرونزية.

وفى 8 فبراير 2022، حقق بالميراس الفوز على الأهلي بهدفين دون رد في الإمارات في نصف النهائي.