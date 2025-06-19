فنربخشة يطلب التحقيق.. مورينيو يورط اتحاد الكرة التركي برسائل تثبت استهدافه

تسربت عدد من المحادثات عبر تطبيق واتس بين أعضاء لجنة الانضباط باتحاد الكرة التركي ، وأثبت من خلالها التهديدات الموجهة لـ جوزيه مورينيو المدير الفني لفنربخشة التركي.

وأدت التسريبات لإستقالة جماعية لكامل أعضاء لجنة الانضباط بعد فضيحة مدوية كشفت عن عدم نزاهتها.

وتسببت التسريبات والتي كان أبرزها رسالة من رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد التركي : سنجعله يدفع الثمن في الموسم المقبل" في إشارة لمورينيو لتعلن اللجنة بالكامل استقالتها من منصبها.

فيما خرج بيان من نادي فنربخشة التركي واصفا الأحداث بأنها انتهاك صارخ لبمدأ الحياد وقائم على الأحقاد والإنتقام وقدم شكوى ضد اللجنة ل اتحاد الكرة مطالبا بفتح تحقيق حول الأزمة.

دخل مورينيو في عدد كبير من الأزمات منذ توليه مهمة فتربخشة التركي بداية من مباراة جلطة سراي في فبراير الماضي والتي أنتهت بالتعادل السلبي.

وشن مورينيو هجوما لاذعا في كل مناسبة على التحكيم التركي ولم يكتفى البرتغالي بتصريحاته ضد الحكام بل وصل الانتقاد لدكة جلطة سراي قائلا : يقفزون مثل القرود ليتم توجيه اتهام له بالعنصرية.

ووقتها قام اتحاد الكرة بإيقاف إسبيشيال وان 4 مباريات وغرامة مالية ب35ألف جنيه إسترليني