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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر سليمان مرشح لتولي مهمة محلل أداء في سموحة بالموسم الجديد

عمر سليمان محلل الأداء
عمر سليمان محلل الأداء
منتصر الرفاعي

يقترب عمر سليمان، محلل الأداء الشاب، من الانضمام إلى الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة المدرب أحمد عبد العزيز، وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم الطاقم الفني استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وكان مجلس إدارة سموحة قد جدد ثقته في أحمد عبد العزيز للاستمرار في منصبه بعد قيادته للفريق في عدد من مباريات المرحلة الثانية من الدوري الموسم الماضي، حيث أبدى الجهاز الفني رغبته في إضافة عناصر جديدة لتحسين الأداء الفني والتكتيكي.

ورشح أحد مسؤولي النادي، عمر سليمان للعمل كمحلل أداء، ومن المقرر أن تُناقش إدارة النادي هذا الترشيح بشكل رسمي مع الجهاز الفني خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لحسمه قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم المقبل.

ويأتي هذا التوجه في ظل رغبة النادي في تحسين مستوى الأداء والنتائج بعد موسم لم يكن على قدر تطلعات جماهير الفريق، إذ يسعى سموحة لبداية قوية تعكس طموحاته في المنافسة.

ويمتلك عمر سليمان سيرة مهنية مميزة، حيث عمل في عدد من قطاعات الناشئين داخل مصر، كما خاض تجربة سابقة في الدوري الإماراتي، وكان من ضمن الأسماء المرشحة للعمل ضمن المنتخبات الوطنية خلال الأشهر الماضية، ما يجعله خيارًا واعدًا لدعم مشروع سموحة الفني في المرحلة المقبلة.

عمر سليمان سموحة أحمد عبد العزيز

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