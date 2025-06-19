قناة الأهلي تطلب استثناءً من الأعلى للإعلام لأسباب فنية

قال بيان صادر من المجلس الغعلى لتنظيم الاعلام نظرًا لما أفادت به قناة النادي الأهلي، من وجود بعض الصعوبات التقنية في نقل الرسالة المباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية عقب انتهاء مباراة النادي الأهلي وبالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية، وطلب القناة السماح بتأخير بدء الرسالة ثم انتهائها في تمام الواحدة صباحاً.

ووافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على تمديد بث قناة الأهلي حتى الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 20 يونيو 2025، وذلك بصفة استثنائية، لضمان التغطية الإعلامية الجيدة لهذا الحدث الرياضي الدولي